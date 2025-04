Juventusnews24.com - Douglas Luiz raccontato da Tudor: «Ha un tiro pazzesco e una visione di gioco pazzesca! Viene da un’annata con tanti infortuni ma da qui alla fine…»

Nella vigilia di Juve–Lecce, nella consueta conferenza stampa pre match, Igor Tudor ha parlato così di Douglas Luiz – «Ha qualità, ha un tiro pazzesco, una visione di gioco pazzesca. Ha un'accelerazione 10/15 metri, a campo aperto potrebbe avere qualcosina che non è suo. Bello averlo, è una soluzione importante. Viene da un'annata con tanti infortuni, parte da una posizione in cui c'è gente che ha ripreso dall'inizio e va rispettata. Mancano 7/8 gare ci sarà spazio per tutti, è forte e ci darà sicuro qualcosa da qui alla fine».