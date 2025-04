Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Qatar 2025 in DIRETTA: scatta la FP1! Bagnaia sfida i Marquez, si rivede Martin

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLE PROVE LIBERE DI F1 ALLE 13.30 E ALLE 17.0014.51 Ovviamente Jorgedovrà sfruttare questa FP1 per conoscere per la prima volta la sua moto. Lo spagnolo, dopotutto, l’ha usata appena 10 minuti nei test di Sepang.14.50 Subito Marcin vetta in 1:55.312 con 322 millesimi su Bezzecchi.14.49 Intanto Johann Zarco si ferma in curva 1 con un problema tecnico alla sua Honda. Pessimo inizio di weekend per il francese14.48 Guardate chi c’è nei box del team Pertamina VR46? Proprio lui, Valentino Rossi! Look who’s in the house! @ValeYellow46 will be keeping a close eye on the action #GP pic.twitter.com/K5UauwTDGO—(@) April 11,14.47 Diamo il bentornato a Jorge. Il campione del mondo inizia la sua stagione! SO glad to have the #1 back on track! #GP pic.