Donnapop.it - Ricordate Paolo Calissano, l’attore tragicamente morto a soli 54 anni? Ci sono novità sconvolgenti

L’Italia intera lo ricorda per i suoi ruoli affascinanti in fiction di successo e per la sua bellezza malinconica, ma anche per il dramma personale che lo ha travolto., scomparso il 29 dicembre 2021 nella sua casa romana, continua a far parlare di sé, non solo per il dolore lasciatosi dietro, ma anche per un intreccio giudiziario che potrebbe riscrivere in parte le ultime pagine della sua vita.Oggi emergono, che gettano nuova luce sulla fragilità dele sul ruolo oscuro di chi avrebbe dovuto proteggerlo., rinviato a giudizio l’avvocato Matteo Minna: i motiviÈ stato rinviato a giudizio l’avvocato Matteo Minna, che ricopriva il ruolo di amministratore di sostegno di. L’uomo è accusato di peculato, circonvenzione di incapace, falso ideologico e omissione d’atti d’ufficio come fa sapere Today.