Los Angeles 2028 | ai Giochi tornano baseball cricket e lacrosse

I Giochi olimpici estivi di Los Angeles 2028 (LA2028) segneranno un forte impegno per l'innovazione e la parità di genere. L'Esecutivo del Comitato Olimpico Internazionale (Cio) riunitosi a Losanna in Svizzera, ha approvato il programma sportivo dei Giochi di Los Angeles confermando i cinque sport proposti dal comitato organizzatore locale, ovvero baseball/softball (ritorno dopo otto anni), cricket (ritorno dopo 128 anni), flag football, lacrosse (ultima edizione nel 1948) e squash. Con un totale di 351 eventi da medaglia (161 femminili, 165 maschili e 25 misti), 22 in più rispetto a Parigi 2024 che erano 329, il programma di LA28 mantiene la quota atleti di base di 10.500, con 698 posti aggiuntivi assegnati ai cinque nuovi sport. Per la prima volta nella storia tutti gli sport di squadra avranno almeno lo stesso numero di squadre femminili rispetto a quelle maschili, con la pallanuoto che aggiungerà due squadre femminili, portando il numero complessivo a 12 squadre femminili e 12 maschili.

