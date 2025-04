Ilfattoquotidiano.it - Un enorme buco nero si “risveglia” nella costellazione Vergine: è a 300 milioni di anni luce dalla Terra

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Dopo un sonno lungo decenni, un grosso “mostro” situato al centro di una galassia dellasi èto. Ilsupermassiccio al centro della galassia SDSS1335+0728, situato a 300di, ha infatti recentemente iniziato a rilasciare intensi e regolari lampi di raggi X. A registrare per la prima volta questo eccezionale fenomeno cosmico è stato un team di ricercatrici e ricercatori internazionali in uno studio pubblicato sulla rivista Nature Astronomy. I risultati offrono una straordinaria opportunità per studiare il comportamento di unin tempo reale. L’osservazione di questi lampi, resa possibile grazie al telescopio spaziale XMM-Newton dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA), ha portato a scoperte senza precedenti sugli eventi energetici generati dai buchi neri supermassicci.