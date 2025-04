Parigi-Roubaix 2025 | tutti gli italiani in gara Presenti Ganna e Milan

Parigi-Roubaix. La tradizionale corsa francese prende il via da Compiegne e si conclude a Roubaix dopo 259,2 chilometri.Al via 25 squadre e 175 corridori che si daranno battaglia per decretare il successore di Mathieu Van der Poel, vincitore dell’edizione 2024 davanti a Jasper Philipsen e a Mads Pedersen. . La vittoria italiana manca dal 2021 quando a trionfare fu Sonny Colbrelli, prima di lui l’ultimo a conquistare il podio era stato Alessandro Ballan nel 2012.La presenza in gara dei mostri sacri del panorama internazionale, l’olandese Mathieu Van der Poel e lo sloveno Tadej Pogacar su tutti, sembra ridurre sensibilmente le possibilità di vittoria per gli altri. Oasport.it - Parigi-Roubaix 2025: tutti gli italiani in gara. Presenti Ganna e Milan Leggi su Oasport.it Continua la stagione delle grandi classiche. È il momento di una corsa storica, uno degli appuntamenti cardine del calendario internazionale. Si corre domenica l’edizione numero 122 della. La tradizionale corsa francese prende il via da Compiegne e si conclude adopo 259,2 chilometri.Al via 25 squadre e 175 corridori che si daranno battaglia per decretare il successore di Mathieu Van der Poel, vincitore dell’edizione 2024 davanti a Jasper Philipsen e a Mads Pedersen. . La vittoria italiana manca dal 2021 quando a trionfare fu Sonny Colbrelli, prima di lui l’ultimo a conquistare il podio era stato Alessandro Ballan nel 2012.La presenza indei mostri sacri del panorama internazionale, l’olandese Mathieu Van der Poel e lo sloveno Tadej Pogacar su, sembra ridurre sensibilmente le possibilità di vittoria per gli altri.

