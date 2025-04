Ilgiorno.it - Omicidio del capo ultrà interista Vittorio Boiocchi: sei arresti. C’è anche Andrea Beretta, l’ex leader della Nord

Milano, 11 aprile 2025 – Svolta nelle indagini sull'deldell'Inter, ucciso in un agguato armato il 29 ottobre 2022 fuori casa a Milano, nel quartiere di Figino, pochi minuti primapartita di campionato Inter Sampdoria. La Squadra mobile di Milano, coordinata dal pmDda Paolo Storari, ha eseguito una misura di custodia cautelare in carcere per i presunti mandati e autori materiali dell'. Sei glieffettuati. Tra loro c’è l'exCurvanerazzurra, a lungo braccio destrovittima: le sue dichiarazioni rese da quando è diventato collaboratore di giustizia, dopo l'arresto per l'Antonio Bellocco, hanno avuto un ruolo nella risoluzione del caso. Parole riscontrate poi dalla Squadra mobile di Milano.