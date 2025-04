Papa Francesco nella Basilica di San Pietro parla la restauratrice che lo ha incontrato

Papa Francesco ieri ci ha chiesto se ci eravamo occupate del restauro e ci ha ringraziato. È stato molto carino con noi, all’inizio non lo avevamo riconosciuto”. Così Michela Malfanti, una delle due restauratrici che giovedì hanno incontrato Bergoglio nel corso della visita a sorpresa del Santo Padre nella Basilica di San Pietro.“Stavamo lavorando poi il Papa è arrivato per vedere i restauri e ci ha salutato. Gli abbiamo dato la mano e ci ha ringraziato”, ha continuato Malfanti che ha definito il momento come una “grande emozione”. “Avevo la mano molto fredda – ha aggiunto – e avevo paura di dargliela”. Lapresse.it - Papa Francesco nella Basilica di San Pietro, parla la restauratrice che lo ha incontrato Leggi su Lapresse.it ieri ci ha chiesto se ci eravamo occupate del restauro e ci ha ringraziato. È stato molto carino con noi, all’inizio non lo avevamo riconosciuto”. Così Michela Malfanti, una delle due restauratrici che giovedì hannoBergoglio nel corso della visita a sorpresa del Santo Padredi San.“Stavamo lavorando poi ilè arrivato per vedere i restauri e ci ha salutato. Gli abbiamo dato la mano e ci ha ringraziato”, ha continuato Malfanti che ha definito il momento come una “grande emozione”. “Avevo la mano molto fredda – ha aggiunto – e avevo paura di dargliela”.

Papa Francesco a sorpresa nella basilica di San Pietro. Papa Francesco arriva a sorpresa nella Basilica di San Pietro per controllare i lavori. Papa Francesco visita a sorpresa la basilica di San Pietro. Papa Francesco visita a sorpresa a San Pietro: voleva ringraziare le restauratrici della basilica. Papa Francesco "in borghese" a sorpresa in San Pietro: l'incontro con i fedeli e le restauratrici. Papa Francesco, sempre più prolungato il tempo in cui non gli viene somministrato l'ossigeno. Ne parlano su altre fonti

Papa Francesco "in borghese" a sorpresa in San Pietro: l'incontro con i fedeli e le restauratrici - Papa Francesco a sorpresa ha fatto visita alla Basilica di San Pietro, per incontrare i fedeli e alcune restauratrici. Non era in abiti bianchi ma in borghese. (gazzetta.it)

Il Papa con il poncho dei ‘campesinos’ a San Pietro, perché ha scelto l’abito tipico argentino - Il pontefice prosegue la convalescenza a Casa Santa Marta. Il Vaticano: il quadro clinico è stazionario con graduali miglioramenti dal punto di vista motorio e respiratorio ... (quotidiano.net)

Papa Francesco a sorpresa nella basilica di San Pietro: poncho, pantaloni neri e niente zucchetto (per non dare nell'occhio) - Le ultime immagini video di Papa Francesco - ripreso stamattina da qualche turista – mentre era in basilica per il secondo blitz nell'arco di qualche giorno, stanno creando un ... (msn.com)