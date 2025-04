Unlimitednews.it - Piantedosi incontra a Napoli i ministri dell’Interno di Algeria, Libia e Tunisia

(ITALPRESS) – Vertice in prefettura atra: la riunione è stata organizzata dal titolare del Viminale, Matteo, che ha ricevuto gli omologhi Brahim Merad (), Imad Trabelsi (), Khaled Nouri (). All’incontro presente anche il viceministro degli Affari Esteri, Edmondo Cirielli, responsabile per le strategie di cooperazione allo sviluppo.Al centro della quadrilaterale i temi migratori e la lotta ai trafficanti di esseri umani. In giornata nel capoluogo campano è atteso l’arrivo degli altridei paesi Med 5 (con l’Italia ci sono Cipro, Grecia, Spagna e Malta) che parteciperanno alla riunione in programma domani a Palazzo Reale, presieduta sempre da.– foto ufficio stampa Prefettura di–(ITALPRESS).