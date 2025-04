Ilgiornaleditalia.it - Tudor "Pensiamo al campo, non alla corsa Champions"

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Il tecnico della Juve non vuole distrazionivigilia del match contro il Lecce. TORINO - "Non guardo indietro. Il passato conta poco. Sono felice perchè qui ho incontrato un gruppo di ragazzi vogliosi di lavorare e di fare bene. Non guardiamo: non serve a nulla pensarci, anz