L’AORN San Pio aderisce alla Giornata nazionale per la donazione ed il trapianto di organi

Tempo di lettura: 4 minutiSAN PIO di Benevento partecipa oggi 11 aprileper lae ildie tessuti, a partire dalle ore 20.00 dell’11 aprile, illumineranno di rosso i Padiglioni “Santa Maria delle Grazie” ed il Padiglione “Rummo”.Il CentroTrapianti, il Ministero della salute e la Regione Campania promuovono un’azione congiunta per sostenere l’informazione sull’opportunità di esprimersi in meritodie tessuti al rinnovo della carta d’identità. L’obiettivo è sensibilizzare i cittadini sulle procedure esistenti per esprimere il proprio consensodie tessuti, nonché informare sulle modalità di iscrizione al Registrato Italiano Donatori di Midollo Osseo IBMDR. L’A.O.R.N. San Pio di Benevento, Azienda Ospedaliera di Rilievoe Alta Specializzazione, DEA di II livello, inserita all’interno delle reti assistenziali della Regione Campania, pone particolare attenzionetematica delladi