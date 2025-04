Iodonna.it - I più bei gioielli Cartier in mostra a Londra

Un’occasione unica per gli amanti dei: apre il 13 aprile la” al V&A di. Per la prima volta 350 pezzi unici, di cui più di 200 creazioni provenienti dalla Collection, si aggiungono all’esistente Collezionedi proprietà del V&A con altre 50 creazioni provenienti dalle Royal Collection, British Museum, Monaco Princely Palace Collection, dai musei inglesi e internazionali e da collezioni private. Backstage: Catherine Deneuve e Rami Malek a Parigi con Guy Ritchie perX Saranno esposti – alcuni per la prima volta in assoluto – anche documenti di archivio provenienti dae dal V&A.