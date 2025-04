.com - Serie D / SSC Ancona: clima di bufera: “liberate l’Ancona”, tuona Curva Nord

l’. Vogliamo tornare a sognare”. Il duro sfogo da parte di, esprime il totale disappunto circa la “kermesse societaria” in scena da mesi, che non lascia certezze e prospettive limpide per il futuro. Tra promesse e ricerche di aiuti esterni, veri o presunti, il cosiddetto “zoccolo duro” del tifo prende posizione e domenica nel match contro il Notaresco, il settoredel Del Conero rimarrà pressoché vuoto. Il messaggio è chiaro: fuori questa società dall’calcistica, 11 aprile 2025 – Aria sempre più calda in casa SSC.Dopo la riunione del Consiglio Direttivo risoltasi con un nulla di fatto circa la situazione interna societaria e dopo l’incontro di martedì scorso della dirigenza (rappresentata da Patron Stefano Marconi, il Presidente Antonio Recchi e il Vice Presidente Robert Egidi) con l’area tecnica e lo stesso mister Gadda, circa la programmazione della prossima stagione, sono tutti ancora in cerca di risposte e fatti concreti.