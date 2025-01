Sport.quotidiano.net - Sassuolo Il Lipsia su Toljan, si sonda Candela

di Stefano FoglianiComincia oggi il 2025 dei neroverdi. Sia in campo, con il gruppo che si ritrova al Mapei Football Center in vista della trasferta di Salerno – da valutare Romagna, Mulattieri e Volpato – che, soprattutto, fuori dal campo. Perché piace pensare che nel corso di queste feste, anche se il mercato è aperto da qualche giorno, tanto società quanto giocatori ne abbiano approfittato soprattutto per ‘ricaricare le pile’, ma da oggi cambia tutto. E se la Befana porta al gruppo le prime fatiche agli ordini di Fabio Grosso, ne impone già da oggi e ne imporrà altre, almeno da qui a fine mese, al ds Francesco Palmieri e a Giovanni Carnevali. Non che gennaio sia mese che ‘piaccia’ troppo, come noto, ad una dirigenza abituata a programmare e a lavorare senza troppa fretta, ma qualche urgenza si è già affacciata alle scrivanie dei dirigenti neroverdi.