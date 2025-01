Ilfoglio.it - New Orleans e le folle che inneggiano al jihad

Leggi su Ilfoglio.it

Facciamo tutti un grande applauso alla folla ‘Globalizzare l’intifada’: hai ottenuto ciò che volevi! Congratulazioni. Spero che ti faccia sentire bene”. Così Douglas Murray sul New York Post. “Per anni, i cittadini di Israele hanno avutoisti maniaci che li hanno raggiunti e hanno cercato di falciarli per strada. Ma questo ha suscitato solo applausi da parte degli idioti nei campus universitari degli Stati Uniti e dei manifestanti di strada di New York. Poi, poco prima di Natale, la Germania ha avuto di nuovo un assaggio di questa ‘intifada’. E’ stato allora che un immigrato saudita ha deciso di travolgere con il veicolo che guidava la folla felice di un mercatino di Natale. Ha ucciso così cinque persone e ne ha ferite quasi duecento. Questa volta, i desideri degli studenti della Columbia e di altri campus universitari sono arrivati nelle strade di New