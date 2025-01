Mistermovie.it - Mister Movie | Dove è stato girato Nosferatu? Svelate le location mozzafiato del film

Il maestro dell’horror Robert Eggers, noto per il suo approccio unico al genere, è pronto a incantare il pubblico con una nuova versione del leggendario.“” di Robert Eggers: LeSpettacolari del Nuovo Horror Goticoclass="wp-block-heading">Il, che promette di essere uno dei titoli più attesi del 2024, vanta uno dei cast più imponenti e una produzione che ha saputo sfruttare al massimo le meravigliosestoriche in Europa. Ecco un’analisi delle principaliche daranno vita alla sua visione gotica e spettrale.Castello Corvin, Hunedoara, Romania: Il Castello di OrlokUna dellepiù iconiche diè il castello del conte Orlok, interpretato da Bill Skarsgård. Le riprese esterne di questa residenza da incubo sono state realizzate in un luogo che sembra uscito direttamente da un racconto gotico: il Castello Corvin di Hunedoara, in Romania.