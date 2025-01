Ilfattoquotidiano.it - L’omicidio di Piersanti Mattarella 45 anni fa, a Palermo la cerimonia per ricordare l’ex presidente della Sicilia

Quarantacinquedopo il delitto,ricorda. Si è tenuta nel capoluogono laper commemorareRegione, fratello dell’attuale capo dello Stato, ucciso il 6 gennaio del 1980. Solo pochi giorni fa è trapelata la notizia relativa all’ultima indagine sui killer di: la procura diha iscritto nel registro degli indagati i boss mafiosi Nino Madonia e Giuseppe Lucchese, già detenuti all’ergastolo. La manifestazione si è svolta in viale Libertà, a pochi passi dal luogo in cui un killer uccise l’alloraRegione con otto colpi di pistola calibro 38.era in auto insieme alla moglie per recarsi alla messa del giorno dell’Epifania. Tra i primi a soccorrerlo ci fu proprio suo fratello Sergio, futuroRepubblica, immortalato dall’ormai storico scatto di Letizia Battaglia.