Golden Globes tutti i premi dell’82esima edizione

hanno dato il via alla stagione deidi Hollywood nella cerimonia che si è svolta a Beverly Hills. Di seguito la lista dei vincitori.FILM DRAMMATICO: ‘The Brutalist’FILM MUSICAL O COMMEDIA: ‘Emilia Pérez’MIGLIOR ATTORE IN UN FILM DRAMMATICO: Adrien Brody in ‘The Brutalist’MIGLIOR ATTRICE IN UN FILM DRAMMATICO: Fernanda Torres in ‘I’m Still Here’MIGLIOR ATTORE IN UN FILM, COMMEDIA O MUSICAL: Sebastian Stan in ‘A Different Man’MIGLIOR ATTRICE IN UN FILM, COMMEDIA O MUSICAL: Demi Moore in ‘The substance’MIGLIOR ATTORE NON PROGATONISTA: Kieran Culkin in ‘A Real Pain’MIGLIOR ATTRICE NON PROTAGONISTA: Zoe Saldana in ‘Emila Perez’FILM ANIMAZIONE: ‘Flow’MIGLIOR SCENEGGIATURA CINEMATOGRAFICA: ‘Conclave’ di Peter StraughanMIGLIOR REGISTA CINEMATOGRAFICO: Brady Corbet con ‘The Brutalist’MIGLIOR SERIE DRAMMATICA: ‘Shogun’MIGLIOR ATTRICE IN UNA SERIE DRAMMATICA: Anna Sawai in ‘Shogun’MIGLIOR ATTORE IN UNA SERIE TV DRAMMATICA: Hiroyuki Sanada in ‘Shogun’MIGLIOR SERIE MUSICALE O COMICA: ‘Hacks’MIGLIOR COLONNA SONORA ORIGINALE: Trent Reznor e Atticus Ross, ‘Challengers’ATTRICE IN UNA MINISERIE, UNA SERIE ANTOLOGICA O UN FILM PER LA TV: Jodie Foster, ‘True Detective: Night Country’ATTORE IN UNA MINISERIE O FILM TV: Colin Farrell per ‘The Penguin’MIGLIOR RISULTATO AL BOTTEGHINO: ‘Wicked’MIGLIOR COLONNA SONORA CINEMATOGRAFICA: ‘Challengers’MIGLIOR MINISERIE O FILM TV: ‘Baby Reindeer’MIGLIOR ATTORE IN UNA SERIE TV, MUSICAL O COMMEDIA: Jeremy Allen White in ‘The Bear’MIGLIOR ATTRICE IN UNA SERIE TV, COMMEDIA O MUSICAL: Jean Smart in ‘Hacks’MIGLIOR CANZONE: ‘El Mal’ in ‘Emilia Perez’MIGLIOR FILM STRANIERO: ‘Emilia Perez’MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA IN UNA SERIE TV: Tadanobu Asano in ‘Shogun’MIGLIOR ATTRICE NON PROTAGONISTA IN UNA SERIE TV: Jessica Gunning in ‘Baby Reindeer’MIGLIOR STAND UP COMEDY: Ali Wong in ‘Single Lady’