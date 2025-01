Pianetamilan.it - Derby Inter-Milan, formazioni ufficiali: Conceicao si gioca la finale così

Sono da pocoledeldella Supercoppa Italiana 2025 in programma alle 20:00 ora italiana all'Al-Awwal Park di Riyadh (Arabia Saudita). Vediamo insieme, dunque, le scelte definitive dei due allenatori, Simone Inzaghi e Sergio Conceição. Per l'fuori Thuram e Correa. In attacco, con Lautaro Martinez, spazio a Taremi. Poi confermata la formazione che ha battuto l'Atalanta in semi(3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhano?lu, Mkhitaryan, Dimarco; Taremi, L. Martínez. A disposizione: Calligaris, J. Martínez; Aidoo, Alexiou, C. Augusto, Darmian, Palacios; Asllani, Berenbruch, Buchanan, Frattesi, Zieli?ski; Arnautovi?, Correa, Thuram. Allenatore: Simone Inzaghi. Un cambio per Sergioche mette Musah a centrocampo al posto di Bennacer.