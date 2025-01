Ilgiorno.it - Skatepark vandalizzato: "Occasione educativa"

, "Proviamo a guardare a questo episodio come a un’opportunità. La risposta al disagio e la riflessione sono una sfida che riguarda tutte e tutti". A pochi giorni dal ‘doppio raid’ vandalico alla struttura di via Degli Abeti sta suscitanto dibattto il post del vicesindaco e assessore alle politiche sociali Nicola Basile. "È fondamentale, davanti a fatti come questo, mantenere un equilibrio nelle nostre reazioni. Non è costruttivo per nessuno ascoltare discorsi incentrati solo sulla punizione, sul fallimento genitoriale o sulla repressione. Crediamo fermamente nella necessità di un percorso di riflessione e condivisione. È essenziale cercare insieme soluzioni che non solo affrontino il problema, ma che possano anche trasformarsi in opportunità educative, contribuendo a migliorare la nostra comunità.