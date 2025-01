Anteprima24.it - Rimonta da urlo dell’Avellino Basket, Orzinuovi sconfitta

Tempo di lettura: 2 minutiL’Avellinochiude il girone d’andata con una vittoria, battuta il Gruppo Masciocon il punteggio di 81-84. Risultato che porta la formazione di coach Alessandro Crotti al giro di boa a quota 22 punti in classifica. L’approccio per i biancoverdi non è stato dei migliori, ciò ha permesso alla squadra di casa di gestire l’iniziale vantaggio. Ma poi coach Crotti, privo di capitan Verazzo, ko per febbre ed anche dell’assistente Formato, ha saputo nella ripresa svoltare la gara. Oltre il solito Mussini, protagonista con 21 punti, bene Lewis, 17 punti e soprattutto Nikolic, 13 punti. Il serbo nel momento di difficoltà ha avuto impatto rispondendo presente. Nel secondo tempo Avellino ha ridotto i punti subiti 37, aumentando le percentuali al tiro.“Non abbiamo avuto un grande approccio alla partita, ma siamo stati bravi a ritornare in gara nel secondo tempo non uscendo dalla partita pareggiando il livello di energia”: ha spiegato l’assistant coach della squadra biancoverde, Rodolfo Robustelli.