Formiche.net - Perché Meloni non ha parlato di Sala con Trump a Mar-a-Lago

Leggi su Formiche.net

Donaldnon è ancora il presidente degli Stati Uniti, è il presidente eletto. Le leggi americane prevedono che fin tanto non è insediato alla Casa Bianca non possa occuparsi di dossier specifici. Quelli spettano al presidente in carica.Per ragioni formali, quindi, nell’incontro a Mar-a-Largo con Giorgia, presidente del Consiglio, non può essere stata affrontata in maniera esplicita la vicenda di Cecilia, la giornalista italiana detenuta della autorità iraniane che ne propongono all’Italia lo scambio con Mohammad Abedini, l’ingegnere arrestato a Milano su mandato degli Stati Uniti, che ne aspettano l’estradizione per processarlo per sostegno al terrorismo dei Pasdaran. Potrebbe essere stata solamente citata daper sondare la reazione di. Inoltre, a conferma del fatto che questo viaggio non sia stato dovuto al casoc’è un elemento: l’invito diè giunto ancor prima della vicenda legata alla giornalista italiana.