Meloni e Trump l’incontro tra il documentario sulle elezioni del 2020 e il caso Sala Il futuro presidente USA | Ha preso d’assalto l’Europa – Il video

Leggi su Open.online

Una visita lampo, diffusa ai media solo all’ultimo momento, quando l’aereo presidenziale stava già per atterrare a Palm Beach, Florida. Così la premier Giorgiaha voluto incontrare nella sua tenuta a Mar-a-Lago il neoeletto Donald, che si insedierà alla Casa Bianca il 20 gennaio prossimo. Un incontro riservato sul cui tavolo, oltre al conflitto russo ucraino c’è stato anche ildi Cecilia, detenuta senza accuse dall’Iran dallo scorso 19 dicembre, la cui sorte appare legata a doppio filo a quella di Mohammed Abedini-Najafabadi, l’ingegnere iraniano agli arresti in Italia di cui gli Stati Uniti chiedono l’estradizione per legami con l’associazione terroristica del Corpo delle guardie della rivoluzione islamica. L’aereo poi è ripartito da Palm Beach poco dopo le 23.