Oasport.it - LIVE Dakar 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Sanders domina tra le moto dopo 360 km, Al Rajhi torna in testa tra le auto, incidente per Sainz

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.23– Inai 373 km troviamo Alcon il crono di 4:18:47, successivamente c’è Al-Attiyah che è più attardato e paga poco più di due minuti. Scende in ottava posizione Loeb, mentre terzo c’è lo spagnolo Nani Roma con Ford.11.11nel corso di questa speciale per Carlos. Non ci sono conseguenze sull’equipaggio della Ford e, stando agli aggiornamenti che arrivano dalla competizione, il pilota avrebbe ripreso con un ritardo di 23?.OFICIALCarloscontinúa la etapa, habiendo perdido 23 minutos. Es casi imposible pero.ES UNA ETAPA DE 48 HORAS. #InSaudi https://t.co/dRIpCTp7Wd— RMPole (@RmPole) January 5,11:08 CAMION – Ancora nessuna novità quando i piloti sono in attesa di approdare al rilevamento 288.