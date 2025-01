.com - La strana coppia, Gianluca Guidi e Giampiero Ingrassia in scena al Quirino

protagonisti al Teatrocon La: i due attori portano inla celebre commedia di Neil Simon, particolarissima e sempre attualeprotagonisti al Teatro(qui il sito internet ufficiale) con La, un esempio di come Neil Simon, il più geniale e prolifico autore del teatro comico della seconda metà del ‘900, riesca sempre a trovare quel pizzico di simpatica follia nella vita di tutti i giorni. La pièce, diretta dallo stesso, va indal 7 al 12 gennaio 2025.LaLa– la tramaSi narra la difficile e complicata convivenza tra due uomini dalle personalità diametralmente opposte. I due personaggi, Felix ed Oscar, accomunati da un divorzio alle spalle, decidono di andare a vivere insieme in un appartamento situato in uno dei tanti grattacieli sulla Riverside Drive, a New York.