Trump perde la pazienza consegnato l’ultimatum a Mosca | Tregua entro Aprile

Gli Stati Uniti hanno lanciato un ultimatum al presidente russo Vladimir Putin, fissando come termine per un possibile accordo sul cessate il fuoco in Ucraina la fine di. A consegnarealla Russia è l’inviato speciale del governo Usa, Steve Witkoff, arrivato oggi a San Pietroburgo.diSecondo quanto riportato dal sito Axios, Washington esige che il Cremlino prenda una decisionela fine del mese, altrimenti saranno adottate nuove sanzioni contro la Russia. L’amministrazione di Donaldha delineato una finestra temporale ristretta per il cessate il fuoco, ma le aspettative di una rapida risoluzione sono state ridimensionate dalla Casa Bianca, che ha già riconosciuto come irrealistico raggiungere un accordoPasqua. I colloqui tra i diplomatici russi e americani si sono intensificati, con almeno sei incontri negli ultimi due mesi, ma senza risultati concreti.