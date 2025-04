Aumento delle tariffe ai bus turistici Meleo M5s | “Pasticcio di Gualtieri lo stop era scontato”

Leggi su Fanpage.it

"In quanto commissario speciale non mi sembra cheabbia dei poteri che riguardano il traffico. Ero certa che il Tar avrebbe sentenziato a favoresocietà di bus. E comunque non è materia di ordinanza del sindaco, ma competenza dell'Assemblea Capitolina", ha dichiarato Linda, ex assessora e capogruppo M5s in Campidoglio. Ai microfoni di Fanpage.it ha commentato la sentenza del Tar del Lazio che lo scorso 7 aprile ha sospeso l'ordinanza con cuiaveva aumentato ledei permessi per i bus