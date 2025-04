Lanazione.it - Alessio Bondì, le radici della Sicilia a Sala Vanni

Firenze, 11 aprile 2025 - Un viaggio nel Profondo. Dove il dialetto è lo strumento per generare emozioni condivise e comunitarie, un'estasi collettiva che dal linguaggio arriva a varcare le soglie del Tutto. Dopo l'ispirato esordio acclamato da critica e pubblico con "Sfardo" (2015), il "palombaro siculo", alias, ha raccontato in profondità una terra sensuale e primitiva, di incantesimi e malocchi, chitarre solitarie e melodie da processione: "Runneghiè" - uscito lo scorso novembre per l'etichetta Maia e distribuito da Ada Music Italy - è il titolo del suo quarto album, che prende le mosse da uno sguardo critico sulla musica popolare e la tradizione oralena, vissuta dialetticamente come appartenenza e confronto con linguaggi, mode e influenze differenti. Il sound che stasera porterà sul palco dinell'ambitorassegna "Tradizione in Movimento" è figlio degli studi compiuti sugli archivi etnomusicologici e sui documenti sonori registrati nel secondo dopoguerra, quando la musica era ancora rito, preghiera, verso animale: da quel "corpo a corpo" è nato un disco intimo e personale, un mondo polarizzato di atmosfere cupe e gioiose, violenti e dolci, che traghettano nel contemporaneo melodie rurali scandite da tamburi rituali, lamentazioni e chitarre mediterranee.