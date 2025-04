Muore per intossicazione da listeria a Trani verifiche Asl | si indaga su olive in salamoia comprate sfuse

Trani che ha messo in campo i tecnici del Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione. Al momento i sospetti maggiori sono su alcune olive in salamoia che l'uomo avrebbe comprato sfuse in un negozio della zona. Leggi su Fanpage.it Il caso ha fatto scattare immediati controlli da parte dell'Asl Barletta-Andria-che ha messo in campo i tecnici del Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione. Al momento i sospetti maggiori sono su alcuneinche l'uomo avrebbe compratoin un negozio della zona.

