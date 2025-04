Dayitalianews.com - Graziano Mesina scarcerato per motivi di salute: rinviata la pena all’ex bandito sardo

Leggi su Dayitalianews.com

Il tribunale accoglie la richiesta delle difese, figura storica del banditismo italiano, è statoperdi. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha infatti accolto la richiesta di differimento della, presentata dalle sue avvocate Beatrice Goddi e Maria Luisa Vernier., noto come la “primula rossa” del banditismo, ha oggi 83 anni.Una decisione legata a gravi condizioni clinicheIl rinvio dellaè stato concesso per una grave patologia che ha compromesso lo stato didi. Attualmente, l’exsi trova ricoverato nel reparto di medicina penitenziaria dell’ospedale San Paolo di Milano, come riferito dall’avvocata Vernier.Un passato criminale leggendarioCondannato all’ergastolo,è stato per decenni uno dei volti più noti dell’Anonima sequestri, l’organizzazione criminale responsabile di numerosi rapimenti in Sardegna tra gli anni ’60 e ’80.