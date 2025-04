Tuttivip.it - “Sto male, non posso più nasconderlo”. Shaila choc, decide di parlare del suo problema: “Cosa ho”

Dopo un lungo silenzio,Gatta ha deciso di condividere con i suoi follower il momento difficile che sta vivendo. L’ex concorrente del Grande Fratello ha affidato ai social parole cariche di fragilità e verità, raccontando la sofferenza che l’ha colpita dopo la fine della sua relazione con Lorenzo Spolverato. “Sto cercando di sforzarmi di ridere perché la società me lo impone”, ha scritto in un post che è diventato rapidamente virale. Non si tratta di lamentele, ma di uno sfogo sincero, che rivela un dolore che va oltre l’esposizione pubblica.La rottura con Lorenzo è arrivata come un fulmine, proprio mentre i fan più affezionati sognavano un futuro tra i due. Invece, quandoha scelto di chiudere la relazione, definendola tossica, si è trovata bersaglio di una parte del pubblico che fino a poco prima la sosteneva.