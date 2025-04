Thesocialpost.it - Bolsonaro ricoverato d’urgenza in ospedale: “Forti dolori addominali”

Paura in Brasile per le condizioni dell’ex presidente del Brasile Jair, che è statooggi, venerdì 11 aprile, in una Santa Cruz e poi trasferitoin elicottero nell’di Natal dopo aver lamentato ””. A rendere nota la notizia è stato un portavoce del Partito Liberale all’Afp, spiegando che l’ex presidente, 70 anni, ‘‘si è sentito male” durante un evento politico nello stato di Rio Grande do Norte, di cui Natal è la capitale, “a causa dell’attacco con il coltello che aveva subito nel 2018”. Quell’accoltellamento ha portato diverse voltea essereinnegli ultimi anni. Nonostante negli ultimi giorniavesse rassicurato tutti circa le sue condizioni di salute, a quanto pare è stato vittima di un improvviso peggioramento.