Screenworld.it - Gli Stuntman avranno una categoria agli Oscar (prima del previsto)

Leggi su Screenworld.it

La notizia, tramite Empire, tanto attesa è finalmente arrivata: glisaranno riconosciuti! Con la campagna per il riconoscimento delle acrobazie deglie delle stuntwoman che ha preso piede negli ultimi anni grazie a film come The Fall Guy, le sempre più audaci avventure di Tom Cruise in Mission: Impossible e la serie John Wick, sembrava più una questione di quando, piuttosto che se, unper gli stunt sarebbe mai arrivato. Ebbene, secondo quanto riportato da Deadline, quel momento è ora — e il primo Academy Award per il Miglior Design di Stunt sarà consegnato alla 100esima cerimonia deglinel 2028.Il Consiglio Direttivo dell’Academy ha annunciato oggi che il nuovo premio per gli stunt sarà attivo nel 2028, il che significa che i film usciti nel 2027 saranno eleggibili per la considerazione.