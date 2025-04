Ilveggente.it - Pronostici Serie B 12 aprile ore 15:00: reazione immediata dopo l’ennesimo ribaltone

Serie B, la Salernitana è con le spalle al muro e spera che il cambio in panchina sortisca gli effetti sperati. Ha voglia di riscatto anche il Pisa. Tra le squadre che in questo momento annaspano in zona retrocessione, la Salernitana è una di quelle che in settimana hanno deciso di tentare il tutto per tutto cambiando guida tecnica. La sconfitta nel derby con la Juve Stabia (1-0), la seconda di fila per i granata – penultimi a quota 30 punti, con la zona salvezza distante cinque lunghezze – è costata la panchina a Roberto Breda. Che, a sua volta, aveva preso il posto di Stefano Colantuono. Ennesimo ribaltone, dunque, per una Salernitana che corre il serio rischio di dover fare i conti con un'altra amarissima retrocessione dopo quella dello scorso anno dalla Serie A alla Serie B.