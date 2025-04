Tvzap.it - Terremoto, nuova scossa in Italia poco fa: la situazione

Nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 11 aprile 2025, una lieve scossa di terremoto è stata registrata su una delle Isole Maggiori italiane. L'evento sismico, rilevato alle 14:54 dai sismografi dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), ha avuto una magnitudo di 1.6 sulla scala Richter e un epicentro localizzato a una profondità di 11 chilometri. Una lieve scossa di terremoto è stata registrata nel primo pomeriggio di oggi, a Porto Torres, nel nord-ovest della Sardegna. Nonostante la scossa non sia stata avvertita dalla popolazione e non abbia causato danni a persone o cose, l'evento ha attirato l'attenzione delle autorità locali.