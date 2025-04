Cade una lastra di marmo | ferito imprenditore a Lanciano

marmo, situata nella zona industriale di Marcianese a Lanciano. Il ferito è il titolare dell'impresa, un imprenditore di 60 anni, che è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale di Chieti. . Chietitoday.it - Cade una lastra di marmo: ferito imprenditore a Lanciano Leggi su Chietitoday.it Incidente sul lavoro nella tarda mattinata di oggi, 11 aprile, in un'azienda per la lavorazione del, situata nella zona industriale di Marcianese a. Ilè il titolare dell'impresa, undi 60 anni, che è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale di Chieti. .

Cade una lastra di marmo: ferito imprenditore a Lanciano. Bambino di sei anni travolto da una lastra di marmo caduta da un negozio. Catania, cade una lastra di marmo e un bimbo si rompe il femore in via D’Annunzio. Cade lastra di marmo, colpito bimbo. Torino, lastre di marmo si staccano dal portone: ferito un ragazzo. Travolti da una lastra di marmo. Incidente choc, feriti due operai. Ne parlano su altre fonti

Lanciano: operaio ferito da lastra di marmo nella zona industriale - Infortunio sul lavoro oggi a Lanciano, nella zona industriale: un 60enne colpito alle gambe da una lastra di marmo ... (rete8.it)

INCIDENTE SUL LAVORO A LANCIANO: FERITO ALLE GAMBE DA LASTRA DI MARMO, OPERAIO 60ENNE IN OSPEDALE - LANCIANO – Infortunio sul lavoro nella mattinata di oggi nella zona industriale di Lanciano (Chieti), dove un uomo di sessant’anni, per cause in corso di accertamento, è stato colpito alle gambe da un ... (abruzzoweb.it)

Cade una lastra di vetro in un albergo, muore un operaio - Infortunio mortale sul lavoro in Versilia, a Lido di Camaiore, dove un uomo fra i 50 e i 60 anni che stava lavorando in un albergo è stato colpito da una lastra di vetro caduta dall'alto. (ansa.it)