Screenworld.it - La mia senpai è un ragazzo, recensione: lottare per la propria identità

Leggi su Screenworld.it

Firmata da Pom ed edito in Italia per J-POP Manga, La miaè unsi presenta come uno slice of life scolastico abbastanza ordinario. Tuttavia, ben presto l’opera svela la sua natura: un delicato racconto sulle peripezie dell’adolescenza. Una storia che germoglia piano, come un seme piantato nel cuore dei protagonisti, e si nutre di riflessioni sull’, sul desiderio di appartenenza, sul rispetto dei limiti altrui.E io non l’avrei saputa apprezzare se non ne avessi discusso con una cara amica e collega. Pertanto, non lasciatevi ingannare da un primo volume apparentemente un po’ scialbo, seppur splendidamente illustrato: l’opera di Pom è come un bocciolo di fiori di ciliegio.Makoto!La miaè un© J-POP MangaMakoto Hanaoka è unsilenzioso e gentile, un bravo studente e un figlio amorevole.