Trombini cento volte con l' Arezzo Da Orvieto a Pescara prestazioni da numero 1

Arezzo: contatto, firma, primo allenamento in poche ore. Fu l'inizio di una storia che si è allungata. Arezzonotizie.it - Trombini cento volte con l'Arezzo. Da Orvieto a Pescara, prestazioni da numero 1 Leggi su Arezzonotizie.it Sembra ieri quando arrivò da svincolato: estate 2022, la parentesi con il Varese chiusa all'improvviso, poi settimane ad aspettare news di mercato che non arrivavano. Alla fine la chiamata dell': contatto, firma, primo allenamento in poche ore. Fu l'inizio di una storia che si è allungata.

Trombini cento volte con l'Arezzo. Da Orvieto a Pescara, prestazioni da numero 1. Serie C Girone B, Milan Futuro riacciuffato due volte dall'Arezzo. Finisce in parità la sfida del "Chimetti". Rigori parati, umiltà, una crescita esponenziale. Luca Trombini è il giocatore dell'anno.

