Katy Perry la popstar pronta a volare nello spazio sulla navicella di Bezos

sulla teoria delle stringhe. Così la popstar Katy Perry si prepara per la sua avventura spaziale a bordo della navicella Blue Origin di Jeff Bezos, dove sarà in compagnia – tra le altre – della fidanzata del patron di Amazon Lauren Sanchez, della giornalista Gayle King e di altre donne, per un equipaggio tutto al femminile. “Stavo ascoltando ‘Cosmos’ di Carl Sagan e leggendo un libro sulla teoria delle stringhe”, ha raccontato Perry ad Associated Press durante un pause delle prove del suo prossimo tour mondiale. “Sono sempre stata interessata all’astrofisica, all’astronomia, all’astrologia e alle stelle. Siamo tutti fatti di polvere di stelle e proveniamo tutti dalle stelle”, spiega. Per prepararsi “psicologicamente” al volo spaziale, la popstar legge le opere di Sagan e quelle di altri scienziati. Lapresse.it - Katy Perry, la popstar pronta a volare nello spazio sulla navicella di Bezos Leggi su Lapresse.it ‘Cosmos’ di Carl Sagan e un libroteoria delle stringhe. Così lasi prepara per la sua avventura spaziale a bordo dellaBlue Origin di Jeff, dove sarà in compagnia – tra le altre – della fidanzata del patron di Amazon Lauren Sanchez, della giornalista Gayle King e di altre donne, per un equipaggio tutto al femminile. “Stavo ascoltando ‘Cosmos’ di Carl Sagan e leggendo un libroteoria delle stringhe”, ha raccontatoad Associated Press durante un pause delle prove del suo prossimo tour mondiale. “Sono sempre stata interessata all’astrofisica, all’astronomia, all’astrologia e alle stelle. Siamo tutti fatti di polvere di stelle e proveniamo tutti dalle stelle”, spiega. Per prepararsi “psicologicamente” al volo spaziale, lalegge le opere di Sagan e quelle di altri scienziati.

Katy Perry, la popstar pronta a volare nello spazio sulla navicella di Bezos - LaPresse. Katy Perry e la futura moglie di Jeff Bezos lunedì partiranno per lo spazio con un equipaggio al femminile. Jeff Bezos spedisce Katy Perry nello Spazio: l'equipaggio è guidato dalla fidanzata Lauren Sanchez. Katy Perry volerà nello Spazio con Blue Origin, equipaggio tutto al femminile. Una stella della musica nello spazio: Katy Perry è pronta ad andare in orbita. Katy Perry sexy su Instagram in vista del nuovo tour. Ne parlano su altre fonti

Katy Perry e la futura moglie di Jeff Bezos lunedì partiranno per lo spazio con un equipaggio al femminile - La popstar e Lauren Sánchez saranno in viaggio tra pochi giorni insieme ad altre personalità per un evento davvero unico. (msn.com)

Katy Perry e Lauren Sánchez pronte per un viaggio spaziale storico con Blue Origin - Katy Perry e cinque donne influenti, tra cui Lauren Sánchez e Gayle King, decolleranno lunedì a bordo della navicella New Shepard di Blue Origin, segnando un'importante tappa nei viaggi spaziali comme ... (ecodelcinema.com)

Lady Bezos in missione spaziale con Katy Perry, un tocco di glamour tra le stelle - L’impresa segna il primo equipaggio tutto al femminile dai tempi di Valentina Tereshkova, combinando stile e scienza. L’equipaggio, guidato da Lauren Sanchez e accompagnato da Katy Perry e altre figur ... (msn.com)