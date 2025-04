Screenworld.it - Harry Potter The Exhibition torna in Italia, tutto ciò che c’è da sapere sull’evento

I fan del maghetto più famoso del mondo possono esultare:: Thefarà tappa in, precisamente a Milano, dal 19 settembre 2025. La mostra, che ha già conquistato oltre 3,5 milioni di visitatori nel mondo, approderà a The Mall, portando con sé un’esperienza immersiva senza precedenti nell’universo magico creato da J.K. Rowling. L’evento è organizzato da Warner Bros., Discovery Global Experiences, Imagine ed Eventim Live.Per chi non vede l’ora di assicurarsi un biglietto, c’è una sorpresa: R101, radio ufficiale dell’evento, offrirà una prevendita esclusiva sul proprio sito ufficiale. Dal 14 al 17 aprile 2025, sarà infatti possibile acquistare i biglietti in anticipo su R101.it, dalle ore 11:00 del lunedì fino alle 23:59 del giovedì. Un’occasione imperdibile per tutti gli appassionati che desiderano essere tra i primi a varcare le porte della mostra.