Trani muore 70enne per infezione da listeria dopo aver mangiato olive in salamoia

Trani un 70enne è morto all'ospedale di Bisceglie a causa di complicazioni derivanti da infezione da listeria, probabilmente contratta dopo aver mangiato olive in salamoia. “Sono state avviate da parte dei tecnici dei servizi Sian (Servizio igiene degli alimenti e nutrizione) e del Servizio veterinario di Igiene degli alimenti di origine animale del Dipartimento di Prevenzione le indagini necessarie a verificare quanto accaduto: i risultati dell'Arpa Puglia che esegue le analisi non sono ancora disponibili" chiarisce in una nota l’Asl di Barletta-Andria-Trani. Tg24.sky.it - Trani, muore 70enne per infezione da listeria dopo aver mangiato olive in salamoia Leggi su Tg24.sky.it In provincia diunè morto all'ospedale di Bisceglie a causa di complicazioni derivanti dada, probabilmente contrattain. “Sono state avviate da parte dei tecnici dei servizi Sian (Servizio igiene degli alimenti e nutrizione) e del Servizio veterinario di Igiene degli alimenti di origine animale del Dipartimento di Prevenzione le indagini necessarie a verificare quanto accaduto: i risultati dell'Arpa Puglia che esegue le analisi non sono ancora disponibili" chiarisce in una nota l’Asl di Barletta-Andria-

