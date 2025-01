Inter-Milan Lautaro | E’ il mio momento peggiore ma sono tranquillo

Leggi su Ilnerazzurro.it

Manca sempre meno al fischio d’inizio del Derby d’Arabia tra l’Campione d’Italia e il, valido per l’assegnazione della Supercoppa italiana 2024. L’ottima prestazione sfoderata dai ragazzi di Simone Inzaghi contro l’Atalanta ha permesso alla Beneamata di continuare sulla strada che, in caso di vittoria domani sera all’Al-Awwal Park Stadium di Riyadh, significherebbe il quarto titolo consecutivo per i colori nerazzurri. Le parole del capitanoIn vista della stracittadina d’Oriente, ad affiancare l’ex tecnico della Lazio in conferenza stampa, ai microfoni della stampa si è presentato il capitano nerazzurroMartinez. Il numero 10 argentino, che sta attraversando un nuovoin chiaroscuro dal punto di vista realizzativo, nelle ultime tre finali è sempre stato presente e nelle ultime due è risultato decisivo, prima stendendo proprio ilnello 0-3 del 18 gennaio 2023 e poi con una zampata al 91’ in grado di superare il Napoli per regalare all’il terzo successo consecutivo, l’ottavo in totale, nella prima edizione a quattro squadre.