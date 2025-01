Ilary Blasi su Netflix la sua vita dopo Totti | Non ho mai smesso di credere nell’amore – Video

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) –torna sudal 9 gennaio. E lo fa con la docu-serie ‘’, che arriva‘Unica’ in cui ha raccontato il suo punto di vista sulla separazione da Francesco. Diretta da Tommaso Deboni, scritta da Romina Ronchi, Peppi Nocera con Ennio Meloni e Jacopo Ghirardelli, ‘’ (prodotta da Banijay Italia) è un viaggio nella ‘nuova’della conduttrice: 5 episodi che mostrano “come sono veramente”, dice la conduttrice all’Adnkronos. Ma non è da sola. Con lei ci sono la famiglia, le amiche di sempre e il fidanzato Bastian, che si racconta per la prima volta a partire dal giorno del loro primo incontro. ‘’ è il ritratto di una donna autentica, che non conosce il verbo ‘mollare’, alla continua ricerca di nuovi stimoli e traguardi.mostra al pubblico i suoi primi passi nel mondo del cinema nei panni di se stessa ma anche in campo culinario con le lezioni dello chef Ruben di ‘Cucina in balcone con Ruben’.