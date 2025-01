Atletica Nadia Battocletti al Campaccio dell’Epifania | Mi aspetto di divertirmi

Leggi su Ilfaroonline.it

Dopo la vittoria avuta nella BOClassic del 31 dicembre e, ancora prima, dopo lo splendido oro agli Europei di Cross (leggi qui), proprio in specialità e al, torna in gara la vicecampionessa olimpica dei 10000 metri. La gara si svolgerà a San Giorgio su Legnano domani 6 gennaio 2025 (una classica). Ed è la prima uscita dell’Azzurra, stella della Nazionale di, nel 2025.“Midi– le parole di, nella presentazione della vigilia, come riporta fidal.it – perché qui ho partecipato sin da bambina, sempre con grande emozione. Conto di poter proseguire la tradizione che il, la mia prima gara dell’anno, mi porti fortuna, come è stata la scorsa edizione che ha aperto un anno di grandi successi. Tanti i sogni per il futuro, sicuramente la maratona è nei miei programmi nei prossimi anni”.