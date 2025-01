Pianetamilan.it - Supercoppa Italiana – Leao in panchina nella finale: le parole di Moretto

Secondo quanto riportato da Matteo, esperto di mercato, Rafaelnon partirà titolaredicontro l’Inter. Il noto giornalista ha svelato tramite il suo profilo X che l’attaccante portoghese inizierà la partita dalla. La sua presenza, però, non è esclusa, e potrà entrare in campo durante il match come possibile subentrato per dare il suo contributo alla causa rossonera. Ledihanno subito suscitato curiosità tra i tifosi del Milan, che si aspettavano di vederein campo dal primo minuto in una partita così importante. L’attaccante portoghese, infatti, è uno dei giocatori più determinanti della squadra e, dopo il suo rientro in seguito agli infortuni, la sua assenza iniziale potrebbe essere una sorpresa. Sebbenenon parta dal primo minuto, la sua capacità di cambiare l’andamento della partita con la sua velocità e tecnica è indiscutibile.