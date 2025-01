Danielebartocciblog.it - Relax a Viareggio: la piscina panoramica del Grand Hotel Principe di Piemonte

La miglior colazione d’Italia del 2024 si serve in, a, direzionedidove abbiamo soggiornato per il Capodanno 2025. Ha infatti ricevuto l’illustre e prestigioso premio, conquistando il riconoscimento speciale di 50 Top Italy 2024. Sarà lo chef campano Giuseppe Mancino il vero top player anche per l’anno 2025? Un quesito intrigante. Crediamo proprio di sì, avendo mangiato da lui (di) anche in occasione del recente Cenone di San Silvestro. Un cenone incredibile a base di pesce di primissima qualità, con spettacoli, ospiti e tanta energia. Come se non bastasse ha cenato in struttura (per il Capodanno) anche un top della musica come Renato Zero.Di certo perla di questa fantastica struttura 5 stelle lusso è proprio il ristorante Il Piccolo, 2 stelle Michelin riconfermate anche per l’annata 2025, e guidato alla perfezione dallo chef campano Giuseppe Mancino, entrato qui nel 2005, dopo aver lavorato al fianco dii maestri Made in Italy.