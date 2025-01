Sport.quotidiano.net - Primavera: ore 15. Tra i baby di Rivalta e l’Atalanta la sfida tra squadre in grande crisi

Sarà unatra due formazioni a caccia di riscatto quella che andrà in scena a Crespellano alle 15. Il Bolognaaffronterà i pari età delnella prima partita del 2025. Idi Claudioandranno a caccia di una vittoria che ormai manca dal 2 novembre, 1-0 a Genova contro la Sampdoria mentre l’unico altro successo in due mesi risale a quello ottenuto in Coppa Italia contro il Sudtirol con un risultato analogo. Dallaai blucerchiati, un pari con la Juventus e poi sei sconfitte, ultima quella rimediata con il Torino. Per Ravaglioli e compagni è arrivato il momento di ripartire e sfruttare il fattore campo per ritrovare i 3 punti e muovere una classifica che vede i rossoblù fermi a 18, con il Cesena. Non va molto meglio aldi Giovanni Bosi che ha 16 punti, frutto di 3 vittorie, 7 pareggi e altrettante sconfitte.