Ilgiorno.it - Peschiera Borromeo, tracciato per la pista ciclabile: “Alberi tagliati, è inaccettabile”

(Milano) – “Quei 70per fare posto alla”. Dopo la protesta del comitato “La voce degli”, anche la sezione locale del Wwf insorge contro l’abbattimento di piante legato ai cantieri per la costruzione della linea 7 del Biciplan “Cambio”, in capo alla Città Metropolitana di Milano. Sono già diverse decine gli esemplari eliminati per fare spazio al nuovo, un percorso complessivo di 17 chilometri che, finanziato coi fondi del Pnrr, collegherà l’aeroporto di Linate con Paullo passando per, Pantigliate, Mediglia e Colturano. A pagare il tributo più alto in termini ecologici, con oltre 40 esemplari sacrificati, è, dove “si è raggiunto il massimo dello sconcerto quando si è venuti a sapere del taglio di due maestosi platani all’ingresso della strada che conduce al castello, nell’area del Parco agricolo Sud Milano”, denunciano gli attivisti del Wwf, che puntano il dito anche contro lo “sciagurato taglio di pioppi cipressini in via Archimede, nella frazione di Linate, lo scorso giugno”.