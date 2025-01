Liberoquotidiano.it - "Non seguirò il tuo esempio": Casa a prima vista, il dolore di Nadia Mayer in famiglia

"Mio padre era un uomo difficile, un despota":, agente immobiliare dell'edizione romana disu RealTime, lo ha detto in una recente interal Corriere della Sera, parlando della sua situazione familiare quando era piccola. Quello col padre, in particolare, lo ha definito come "un rapporto complicato che ha segnato la mia vita, soprattutto nelle relazioni con gli uomini. Lui era violento anche con mamma e ricordo che le dissi: 'Nonil tuo'. All'epoca c'era ancora il concetto che la donna dovesse subire". Quello che le è successo le ha dato la spinta per insegnare alle sue figlie dei valori diversi: "Ho sempre insegnato alle mie figlie l'indipendenza: come ti alza la voce, prendi le cose e vai". Lo scorso ottobre, invece, l'agente ha dovuto fare i conti con un brutto malanno: "Una polmonite da Legionella che mi ha molto spaventata - ha raccontato -.