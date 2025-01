Lanazione.it - Neve, la stagione decolla: "Il meteo non ci ha traditi. Piste affollate dai turisti"

Vacanze di Natale da incorniciare per la stazione sciistica della Doganaccia, nel comune di Abetone Cutigliano. Dopo alcuni anni di ‘false partenze’, quest’inverno non ha tradito le attese e le nevicate di metà dicembre hanno consentito agli addetti ai lavori di aprire gran parte delledel comprensorio. Splendide giornate di sole e temperature gradevoli hanno fatto il resto, permettendo agli appassionati di trascorrere giorni più che gradevoli trae rifugi. Comprensibilmente soddisfatti Sergio e Ronnie Ceccarelli, gestori della Doganaccia: "Ildella seconda metà di dicembre e soprattutto dei giorni tra Natale e Capodanno - spiegano - è stato particolarmente favorevole, con un buon innevamento, giornate meravigliose e temperature ‘giuste’. Siamo molto soddisfatti di questo inizio di: ormai era qualche anno che ilci aveva tradito per le vacanze di Natale.